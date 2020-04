Arriva “Voice in bottle”, l’app per dare messaggi di speranza e sostenere il sistema sanitario

FOLLONICA – Un messaggio in una bottiglia, virtuale, da far rimbalzare in tutto il mondo per portare sollievo oltre i confini, in questo periodo di emergenza sanitaria e di grande paura e preoccupazione. L’iniziativa è promossa da Mezzo Forte, una società specializzata in esperienze di ascolto, che vede tra i promotori anche il musicista e musicologo follonichese, Andrea Gozzi.

E legato all’ascolto è anche il progetto “Voices in a bottle”, pensato per diffondere messaggi di speranza e supporto e, allo stesso tempo, raccogliere fondi importantissimi per il sistema sanitario. In pratica, attraverso una web app dedicata, che si chiama, appunto, “Voices in a bottle”, chi visita il sito potrà ascoltare un audio proveniente da qualsiasi parte del mondo e lasciare il proprio messaggio, condividere una riflessione o una citazione di 20 secondi. La bottiglia virtuale lo consegnerà ad un altro utente, che in questo momento affronta l’emergenza Covid-19.

“Un modo per dare conforto ed esprimere vicinanza alle molte persone che stanno vivendo questa esperienza senza precedenti e per compiere un gesto concreto di solidarietà”, spiega Andrea Gozzi, uno degli ideatori del progetto.

Si perché tramite la web app si può anche effettuare una donazione per i reparti di terapia intensiva italiani, sostenendo l’iniziativa unitaria del Credito cooperativo #Terapie intensive contro il virus.

“Ci auguriamo che siano tanti ad aderire all’iniziativa – commentano i componenti di Mezzo Forte – perché vogliamo dare il nostro contributo agli ospedali e, allo stesso tempo, alle persone che, in ogni parte del mondo stanno fronteggiando una minaccia invisibile, ma letale che ha stravolto completamente la vita quotidiana”.

Chi vuole partecipare può visitare questa pagina: https://voicesinabottle.mezzoforte.design/ e lasciare la propria “voce in bottiglia”.

Mezzo Forte è una società costituita da Andrea Gozzi, musicista, musicologo e ricercatore presso Tempo Reale di Firenze, Marco Liuni, ricercatore e computer music designer alla Ircam di Parigi, Francesco Cretti, sviluppatore di tecnologie web, audio e multimedia di Torino, Stefano Gervasoni, compositore, docente di composizione al conservatorio di Parigi, Alberto Batocchi, esperto tecnico audio per il cinema, in studio e dal vivo, e Luca Liuni, manager.

Mezzo Forte propone esperienze di ascolto caratterizzate da contenuti di alta qualità uniti a una concezione ecologica della realtà aumentata: grazie all’uso di cuffie a conduzione ossea, l’ascoltatore percepisce naturalmente l’ambiente circostante e può, in aggiunta, ascoltare altri contenuti sonori, vivendo un’esperienza sensoriale unica.