Al via il canale Youtube del Fonderia Leopolda: stasera in premiere “L’assedio della Serenissima”

FOLLONICA – E’ in fase di allestimento il nuovo canale Youtube del Teatro Fonderia Leopolda, dove da saranno archiviati e proposti i materiali video prodotti dal Teatro Fonderia Leopolda, come per esempio gli incontri con gli artisti che prima dei vari spettacoli alla sala Leopoldina (retro teatro), fino ad ora trasmessi in diretta Facebook. Naturalmente questa predisposizione sarà attuata appena ci saranno di nuovo gli spettacoli al teatro.

Per adesso però, in questo nuovo profilo YouTube del Teatro Fonderia Leopolda saranno visibili gli spettacoli che il direttore artistico Eugenio Allegri via via metterà a disposizione dei cittadini amanti del teatro, con visione gratuita e comodamente da casa, spettacoli “prelevati” direttamente dal suo archivio personale di attore di fama nazionale.

La programmazione prevede spettacoli per i prossimi tre giovedì del mese di aprile (9, 16, 21); i titoli saranno comunicati all’inizio di ogni settimana. Basta cliccare qui: https://www.youtube.com/channel/UCOcXpACL-wvSFqYsFG8IqRQ.

Intanto stasera, giovedì 2 aprile, ci sarà la premiere (nuova funzione di Youtube) del primo spettacolo che verrà trasmesso online, cioè “L’Assedio della Serenissima”. Il video sarò disponibile fino alla mezzanotte di venerdì 3 aprile.

L’ASSEDIO DELLA SERENISSIMA

Tragedia ridicolosa con Eugenio Allegri, Giorgio Bertan, Laura Boato, Alessandro Bressanello, Eleonora Fuser, Montse Guallar, Adriano Jurissevich, Bobette Levesque, Alberto Oliviero, Antonio Serrano. Regia di Carlo Boso

Un canovaccio ispirato al romanzo “La peste” di Alfred Camus che racconta di come la “Peste”, in forma di personaggio dello spettacolo, arriva a Venezia e, presentandosi al cospetto del Doge, governatore della Serenissima, attraverso l’arma del ricatto, minaccia il contagio della città e da lì, di tutta l’Europa, qualora il doge non intenda allearsi con la Peste per dominare sul mondo intero…. Uno spettacolo in cui si ride – come dice Eugenio Allegri – perché il compito della Commedia dell’Arte è sempre stato e sempre sarà quello di tenere in vita il teatro comico.

La qualità delle immagini è quella di una ripresa video di 36 anni fa (1984); si tratta infatti di una rarità video altrimenti non reperibile, di proprietà di Eugenio Allegri.