Accesso atti, permessi parcometro e ztl, carte di identità: prorogate le scadenze

FOLLONICA – A fronte delle misure in atto per contrastare e contenere la diffusione del Covid-19, si ricorda che sono prorogati i termini per tutti i procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio.

In particolare, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si terrà conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

L’Amministrazione comunale adotterà comunque ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Inoltre è previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020.

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

In particolare:

Richieste di Accesso atti – i termini di scadenza per le risposte iniziano a far data dal 15 aprile;

Permessi zona parcometro – (in scadenza tra 31 gennaio e 15 aprile) prorogata la validità fino al 15 giugno;

Permessi ZTL (e varchi) – (in scadenza tra 31 gennaio e 15 aprile) prorogata la validità fino al 15 giugno;

Carta identità – (scaduti o in scadenza dopo il 17 marzo) prorogati al 31 giugno (eccetto la validità per l’espatrio, che si considera scaduta alla data di scadenza indicata nel documento).