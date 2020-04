A fuoco due rimesse: dentro auto, moto, attrezzi e rimorchi agricoli

CAPALBIO – Due rimesse sono andate a fuoco la scorsa notte in località Chiarone, nel comune di Capalbio.

Una struttura, di 90 metri quadri, in muratura, all’interno aveva un’auto, una moto e attrezzature meccaniche. L’altra, in lamiera, di 250 metri quadri conteneva alcuni rimorchi agricoli, attrezzature per l’allevamento di animali da cortile, rotoballe e attrezzatura agricola.

I Vigili del fuoco sono intervenuti spegnendo le fiamme. Nessuno è rimasto ferito. in corso di accertamento le cause del rogo. L’incendio è scoppiato verso le 23.40 ed è stato spento alle 4 di questa mattina.