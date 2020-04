450mila euro per le strade comunali, Marras: «Aiuto concreto per la messa in sicurezza della viabilità locale»

GROSSETO – Nuovo stanziamento della Regione per la viabilità locale del valore complessivo di 3 milioni 200mila euro.

“I Comuni, soprattutto quelli più piccoli, spesso fanno fatica a reperire le risorse necessarie a realizzare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di propria competenza che, anche se poco trafficate rispetto a quelle più grandi, sono importantissime per gli spostamenti locali. Questo nuovo stanziamento regionale ha lo proprio scopo di sostenere la realizzazione dei necessari interventi attraverso il cofinanziamento di ciascun’opera fino all’80% e per un massimo di 50mila euro. In provincia di Grosseto i comuni interessati sono otto, con un contributo complessivo di 449mila 600 euro che permetterà di realizzare lavori per un valore di 606mila 164 euro. Un finanziamento importante per queste piccole realtà che darà loro un aiuto concreto per mettere in sicurezza le strade comunali”. Così Leonardo Marras, capogruppo Pd Regione Toscana.

Questo il dettaglio degli interventi che interessano la nostra provincia.

• Seggiano: ripristino di un tratto della strada di Poggioferro; totale intervento € 69.600; cofinanziamento regionale di € 50.000;

• Roccalbegna: manutenzione straordinaria della strada comunale Cana Cimitero; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

• Semproniano: manutenzione straordinaria di vari tratti della viabilità comunale; totale intervento € 62.000; cofinanziamento regionale di € 49.600;

• Montieri: ripristino della strada comunale del cimitero e di via Bindino da Travale in località Travale, compresa la manutenzione straordinaria delle fossette di scolo laterali; totale intervento € 95.964; cofinanziamento regionale di € 50.000;

• Campagnatico: manutenzione straordinaria della strada comunale Cavallino/Lupinaio; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

• Cinigiano: manutenzione straordinaria strada comunale dei Roggioli; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

• Santa Fiora: messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità comunale; totale intervento € 66.100; cofinanziamento regionale di € 50.000;

• Civitella Paganico: manutenzione straordinaria di vari tratti della viabilità comunale; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000

• Castel del Piano: manutenzione straordinaria di vari tratti della viabilità comunale; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000.