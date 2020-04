Taxi e noleggio con conducente possono effettuare consegne a domicilio

GROSSETO – Taxi e noleggio con conducente (ncc) potranno effettuare consegne a domicilio dei beni di prima necessità.

Lo ha stabilito la Regione Toscana accogliendo la richiesta di Cna Fita Toscana, l’unione regionale degli autotrasportatori associati a Cna.

Spetterà ai Comuni stabilire le modalità operative e le tariffe applicabili “… ma si tratta di un’apertura importante – commenta Simone Pierozzi, portavoce trasporto persone di Cna Fita Grosseto – perché in questo periodo di straordinaria emergenza può dare vita un servizio utile per la cittadinanza, creando un sistema di rete con i commercianti di beni di prima necessità che non riescono ad effettuare le consegne a domicilio, per i cittadini, che potranno così rimanere a casa come richiesto dal Governo, e, allo stesso tempo, aiutare le imprese del settore in questo momento inattive”.

Ovviamente il servizio sarà svolto nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dal Ministero della Salute per contenere il contagio da Covid e di quelle igienico-sanitarie per il trasporto degli alimenti.