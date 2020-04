Suonano le sirene per l’ospedale: i vigili del fuoco omaggiano i sanitari del Misericordia. IL VIDEO

GROSSETO – I vigili del fuoco di Grosseto hanno voluto oggi dimostrare un segno di vicinanza e ringraziamento a tutto il personale sanitario dell’ospedale misericordia di Grosseto.

Pper qualche minuto infatti le squadre operative del Comando si sono recate presso l’ingresso del misericordia, dove ad attendere il comandante Giuseppe del Brocco c’era la dottoressa Chiara Guidoni ed altri sanitari e semplicemente, i mezzi dei Vigili del Fuoco, hanno fatto sentire le proprie sirene in onore e ringraziamento a tutti coloro che in questo momento, sono in prima linea nella lotta al covid-19.