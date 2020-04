Solidarietà: preziose donazioni della Società dei Terzieri e della Pro loco all’Ospedale Sant’Andrea

MASSA MARITTIMA – Anche la Società dei Terzieri Massetani si è mobilitata in questo momento per fronteggiare l’emergenza causata dal covid-19.

I terzieri di Borgo, Cittannova e Cittavecchia si sono fatti promotori di una sottoscrizione che ha permesso l’immediato acquisto di un elettrocardiografo portatile che è stato consegnato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. Inoltre la Società dei terzieri ha consegnato sempre all’ospedale 200 mascherine.

Altre importanti donazioni sono state fatte anche dalla Proloco di Massa Marittima che ha acquistato sempre per l’ospedale sant’Andrea quattro pulsossimetri, apparecchi per misurare l’ossigeno nel sangue, due sfigmomanometri per la misurazione della pressione e 80 tute lavabili.