Mascherine filtranti per attività commerciali e produttive: come richiederle

FOLLONICA – “A seguito dei Dpcm dell’11 e del 22 marzo scorsi, sono state individuate alcune attività commerciali e produttive che, in questo periodo di emergenza Coronavirus, possono continuare ad esercitare poiché riconducibili ai prodotti di primaria necessità oppure contribuenti nella filiera per l’erogazione dei servizi essenziali”. A parlare il commissario prefettizio Alessandro Tortorella.

“A tutela dei lavoratori impiegati in tali ambiti, il Dipartimento della Protezione Civile, attraverso Regioni e Province, ha promosso una catena di distribuzione di mascherine filtranti, che il Comune consegnerà a domicilio mediante il Servizio della Protezione Civile, a quelle

specifiche attività commerciali e produttive – prosegue -. Tali dotazioni sono prioritariamente destinate ai lavoratori che, per tipologia della mansione oppure per la logistica strutturale dell’ambiente lavorativo, non possono rispettare la distanza di sicurezza (almeno un metro) prevista dal quadro normativo vigente”.

Chi rientrare nelle tipologie sopra definite, può scaricare (da stasera) gli allegati disponibili nella rete civica www.comune.follonica.gr.it (spazio dedicato EMERGENZA COVID – Distribuzione Mascherine per aziende”) rispedendoli, compilati, alla mail dedicata:

covid19@comune.follonica.gr.it.

“Sarà cura dell’Amministrazione Comunale – conclude il commissario – contattare coloro che hanno presentato domanda e che risulteranno rispettare i requisiti richiesti, e già dalla prossima settimana le mascherine saranno consegnate a domicilio a cura delle associazioni di volontariato facenti parte del Servizio Protezione Civile Comunale”.