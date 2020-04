Le nuove linee guida dell’AAMS per chi gioca online

L’Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato ha stabilito delle nuove disposizioni per chi gioca online. Queste nuove direttive sono entrare in vigore all’inizio del 2020 ed hanno introdotto delle importanti modifiche nel settore del gambling online, novità che tutti i giocatori dovrebbero conoscere per continuare a divertirsi nella maniera corretta.

Su queste piattaforme è possibile trovare sia i classici giochi presenti nelle sale da gioco tradizionali, sia i principali eventi sportivi su cui poter scommettere. Chi è intenzionato a provare a vincere con le scommesse sportive online in Italia può confrontare le varie piattaforme digitali e scegliere quella che preferisce.

La prima novità è l’obbligo per i giocatori di verificare la loro identità con un documento valido. Questo obbligo si applica sia per il gioco nei casinò fisici, sia per le puntate piazzate sui casinò telematici. Lo scopo di questa novità è da un lato proteggere i giocatori e dall’altro assicurarsi che il denaro non abbia una provenienza illecita, potendo comunque contare sul fatto che le puntate sono effettuate da una persona con identità verificata.

Secondo le nuove disposizioni tutti i casinò e le piattaforme di scommesse online devono per forza avere l’autorizzazione dell’AAMS per lavorare in Italia. L’autorizzazione viene rilasciata solo alle società che rispettano alcuni requisiti specifici, che sono stati rivisti con la nuova normativa. La necessità di disporre dell’autorizzazione era infatti presente anche negli scorsi anni, sono i requisiti ad essere cambiati.

Le società devono per forza avere la sede in Italia, o comunque almeno un ufficio sul territorio italiano. Per ricevere l’autorizzazione deve essere fatta la richiesta speciale volta all’ottenimento della licenza italiana: non è sufficiente infatti essere stati autorizzati ad operare in altri paesi, per lavorare in Italia serve la licenza italiana.

Per ricevere la licenza è necessario anche versare 350.000 euro all’AAMS, questo assicura che solo le società solide possano entrare nel settore, evitando che aziende senza i necessari fondi offrano un servizio di bassa qualità. A questo proposito tutte le società che mirano a ricevere l’autorizzazione devono dimostrare di avere almeno 1,5 milioni di euro di garanzia finanziaria.

Perché scegliere una piattaforma autorizzata AAMS

Le nuove linee guida hanno lo scopo di rendere più sicuro il gioco digitale, assicurando ai clienti che tutte le piattaforme autorizzate AAMS abbiano elevati standard di qualità e sicurezza. I clienti potranno depositare sul conto di gioco i loro fondi, senza temere truffe digitali ed occupandosi solo di sfidare la sorte per provare a vincere premi in denaro vero.

Le piattaforme autorizzate possono vantare anche un ottimo servizio clienti, al quale i giocatori si possono rivolgere per qualsiasi tipo di problema, sia con la gestione del denaro (depositi e prelievi) che con i giochi disponibili sulla piattaforma e con le scommesse sportive online. I siti autorizzati criptano i dati dei clienti per garantire la protezione dei dati sensibili, sfruttano il certificato SSL e mettono a disposizione dei clienti dei sistemi di pagamento affidabili.