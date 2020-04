L’almanacco del Giunco: l’1 aprile il caffè solubile sul mercato e Steve Jobs fonda la Apple

GROSSETO – Mercoledì 1 aprile, sant’Ugo vescovo, Pesce d’aprile, il sole sorge alle 6.57 e tramonta alle 19.40. Accadeva oggi:

457 – Il magister militum Maggioriano è acclamato imperatore romano d’Occidente dalle truppe, sei miglia fuori Ravenna.

527 – L’Imperatore bizantino Giustino I nomina il nipote Giustiniano I co-imperatore e successore al trono.

1572 – Paesi Bassi: I Watergeuzen (Pezzenti del mare) di Guillaume II de la Marck attaccano ed occupano Brielle, e poi Flessinga. Issandovi la bandiera di Guglielmo I d’Orange provocano la ribellione di varie città al dominio spagnolo.

1748 – L’antica città di Pompei torna alla luce grazie agli scavi archeologici decisi da Carlo di Borbone.

1795 – A Parigi grande insurrezione montagnarda del 12 germinale contro la Convenzione termidoriana.

1826 – Samuel Morey brevetta il motore a combustione interna.

1865 – Guerra di secessione americana: Battaglia di Five Forks (Petersburg, Virginia); l’Esercito confederato guidato dal generale Robert E. Lee inizia l’offensiva finale.

1867 – Singapore diventa una colonia britannica.

1873 – Il battello britannico SS Atlantic affonda nella Nuova Scozia: 547 vittime.

1918 – I Royal Flying Corps si fondono con il Royal Naval Air Service e formano la Royal Air Force (Raf).

1924 – Adolf Hitler è condannato a cinque anni di prigione per la sua partecipazione al Putsch della Birreria: vi rimase solo nove mesi, durante i quali scrisse il Mein Kampf.

1933 – Boicottaggio del neo-eletto nazista Julius Streicher contro ogni compagnia d’affari ebraica in Germania: sarà l’inizio dell’antisemitismo che condurrà all’Olocausto.

1934

– La coppia di banditi Bonnie e Clyde uccide due giovani agenti di polizia vicino a Grapevine, Texas;

– Papa Pio XI proclamava santo don Bosco.

1936 – Guerra d’Etiopia, le colonne italiane partite dall’Eritrea occupano Gondar.

1937 – Aden diventa colonia britannica.

1938 – La svizzera Nestlé commercializza il primo caffè solubile.

1939

– Termina la Guerra civile spagnola, con la vittoria della Falange;

– Germania: varo della corazzata Tirpitz.

1942 – Seconda guerra mondiale: gli aerei italiani bombardano Gibilterra.

1944 – Seconda guerra mondiale: Francia: inizio del massacro di Ascq per mano nazista.

1945 – Seconda guerra mondiale: Battaglia di Okinawa: le truppe statunitensi sbarcano su Okinawa in quella che sarà l’ultima campagna di guerra.

1946 – Un terremoto di magnitudo 7.8 colpisce le Isole Aleutine e le Isole Hawaii: 150 morti, principalmente a Hilo, Hawaii.

1948 – Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu adotta la Risoluzione 43 e 44 sulla Questione palestinese.

1949

– Guerra civile cinese: dopo tre anni di combattimenti il Partito comunista cinese avvia colloqui di pace con il Kuomintang, a Pechino. I colloqui, iniziati tra turbolenze e proteste, naufragano sul nascere;

– In Canada cessano i provvedimenti atti all’internamento dei cittadini canadesi di origine giapponese.

1954 – Il presidente statunitense Dwight D. Eisenhower dispone la creazione dell’United States Air Force Academy in Colorado.

1957 – Il programma televisivo Panorama della Bbc trasmette un servizio su degli alberi di spaghetti nel Canton Ticino. È uno dei più famosi Pesci d’aprile.

1960 – Gli Stati Uniti lanciano il primo satellite meteorologico Tiros-1.

1976

– In New Jersey la Corte Suprema riconosce di fatto l’eutanasia concedendo ad Karen Anne Quinlan, in coma da un anno, il diritto a morire;

– Steve Jobs e Steve Wozniak fondano la Apple Computer.

1979 – Con un voto quasi plebiscitario la Persia diventa Repubblica islamica dell’Iran.

1984 – Pozzuoli viene colpita da 500 scosse di terremoto in poche ore. Si parla di sciame bradisismico.

1994 – L’Ungheria presenta domanda di adesione all’Unione europea.

1997 – In Giappone viene mandato in onda il primo episodio dell’anime Pokémon.

2001

– Un aeroplano Lockheed Ep-3e della United States Navy viene a collisione con un jet da combattimento cinese, il cui pilota è disperso. L’equipaggio dell’aereo statunitense effettua un atterraggio d’emergenza ad Hainan (Repubblica popolare cinese) e viene catturato: sarà rilasciato solo l’11 aprile;

– Il presidente in carica della Jugoslavia Slobodan Milošević viene fatto prigioniero da forze speciali di polizia: è ritenuto responsabile di crimini di guerra;

– I Paesi Bassi diventano il primo paese al mondo a legalizzare il matrimonio fra persone dello stesso sesso e nella capitale Amsterdam si celebrano i matrimoni di tre coppie gay ed una di lesbiche.

2002 – Nei Paesi Bassi entra in vigore la legge che consente l’eutanasia.

2003 – Guerra in Iraq: ad Hillah le truppe americane fanno fuoco contro un camioncino che non si ferma all’alt, causando 10 morti e 5 feriti, tutti civili.

2004 – Google pubblica servizio adware di posta elettronica Gmail.

