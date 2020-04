iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 20.25 – Stanotte a Firenze. Documentario a cura di Alberto Angela alla scoperta delle bellezze della città di Firenze.

Rai 2: 21.20 –Maltese – Il romanzo del commissario. Il commissario Dario Maltese della Narcotici di Roma torna nella natia Trapani per il matrimonio di un collega che, però, viene ucciso sotto i suoi occhi. Il poliziotto decide quindi di prendere il posto dell’amico e ne completa le indagini.

Rai 3: 21.20 – Chi l’ha visto? Trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti. Conduce Federica Sciarelli.

Canale 5: 21.20 – Grande Fratello Vip. Storico reality di canale 5 nella versione Vip, giunta alla quarta edizione. Conduce Alfonso Signorini.

Italia 1: 21.15 – John Wick – Capitolo 2. John Wick, sicario ormai ritiratosi, cerca di riprendere una vita civile tranquilla. Il mafioso italiano Santino D’Antonio, però, si presenta sulla sua soglia di casa, costringendolo a ripagare alcuni favori passati. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Fuori dal coro. Programma di approfondimento giornalistico incentrato su questioni di attualità e condotto da Mario Giordano.

La7: 21.15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Programma di approfondimento storico e culturale che, attraverso documentari inediti e nuove testimonianze, porta in prima serata gli eventi che hanno cambiato la nostra storia.

Tv8: 21.30 –Antonino Chef Academy. Dieci giovani cuochi provano ad aggiudicarsi un posto nella cucina del ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo.

Nove: 21.25 –Accordi&disaccordi. Talk show sull’attualità politica condotto da Andrea Scanzi e Lua Sommi.

Rai 4: 21.20 – La truffa del secolo. Un imprenditore in grosse difficoltà economiche, per salvare la propria situazione, decide di aggirare lo stato sfruttando una scappatoia nel sistema di tassazione del carbone. La truffa lo condurrà in una spirale discendente fatta di banditismo finanziario e corruzione . QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Get on Up – La storia di James Brown. Un resoconto completo sulla vita di James Brown dentro e fuori dal palcoscenico. La sua infanzia, i grandi successi, le fragilità interiori e gli insuccessi sono gli ingredienti con cui viene raccontata la storia dell’artista che è stato in grado di anticipare decenni di musica. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 –Mine vaganti. Film di Ferzan Ozpetek, tra gli interpreti Riccardo Scamarcio, Ennio Fantastichini, Lunetta Savino, Alessandro Preziosi e Ilaria Occhini. QUI il trailer.

Rai Premium: 21.10 – Amori e Bugie. 1900. La britannica Olivia arriva nell’India coloniale per sposare un ricco inglese ma si innamora di Jai, fratello adottivo del maharaja e ragazzo di umili origine.

La 7d: 21.30 – Melissa P. Delusa dalla prima cotta e disorientata dalla travagliata situazione familiare, una ragazza di sedici anni finisce in una spirale di perversione sessuale. QUI il trailer.

La 5: 21.10 – Una moglie per papà. Manny Singer, musicista pubblicitario rimasto vedovo con una bambina, Molly, affetta da mutismo temporaneo, trova la governante ideale in Corrina Washington: nera colta, abile psicologia, buona d’animo.