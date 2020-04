Il Collegio dei geometri dona 3mila 800 euro all’Ospedale di Grosseto

GROSSETO – Numerosi i gesti di solidarietà provenienti dalla Maremma per la lotta al Coronavirus. Tra le numerose donazioni alla Asl Sud Est, che ha aperto un conto corrente dedicato all’emergenza coronavirus, quella del Collegio dei geometri e geometri laureati della Provincia di Grosseto.

Il Collegio ha raccolto 3mila 800 euro e li ha donati all’Ospedale Misericordia di Grosseto.

Per chi volesse può fare una donazione sul conto che è stato aperto dalla Asl Toscana sud est. Questi gli estremi del conto corrente dedicato per le donazioni: IBAN IT 81T01030 14217 000001128461 nella causale va inserito “Donazione Emergenza Corona Virus oppure COVID-19”.

