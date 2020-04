Disabili: sportello comunale Urp attivo con una linea telefonica dedicata

GROSSETO – È rimasto attivo il servizio di informazioni e consulenza dedicato alle persone con disabilità all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Grosseto.

Nonostante la chiusura dello sportello nella sede dell’Urp in corso Carducci 1, il servizio continua a funzionare grazie a una linea telefonica dedicata, nei giorni e negli orari di apertura ordinaria dello sportello ovvero il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

Il numero da contattare è il seguente: 3246985994; chi desidera inviare una email può farlo scrivendo a: infohandicap@comune.grosseto.it.

“Vogliamo ringraziare Lorella Ronconi che da anni è la vera anima di questo prezioso presidio riservato alle persone con disabilità – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Politiche sociali, Mirella Milli – e che in questa fase di grande difficoltà per tutti si è resa disponibile a mantenere un punto di riferimento importante per fornire informazioni di grande utilità per i cittadini con handicap e per le loro famiglie”.