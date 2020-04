Dazzi: «Venator anticiperà a maggio la cassa integrazione chiesta a partire dal 31 marzo»

SCARLINO – «I lavoratori di Venator avranno nella busta paga del prossimo maggio l’anticipo dell’indennità di cassa integrazione relativa al mese di aprile». A parlare Fabrizio Dazzi, segretario provinciale della Filctem Cgil.

«Il verbale sottoscritto tra azienda e Rsu – spiega Dazzi – recepisce le richieste del sindacato a Venator di farsi carico dell’anticipo in busta paga della Cig in una logica di responsabilità sociale d’impresa, per non scaricare le difficoltà di questo brutto momento sulle spalle delle famiglie dei lavoratori. Ringrazio i membri della Rsu aziendale e il gruppo dirigente di Venator che hanno perfezionato i dettagli dell’accordo, valido per nove settimane a partire dal 30 marzo».

«Devo aggiungere che le aziende industriali del territorio provinciale si sono dimostrate in generale molto responsabili e collaborative con il sindacato, capendo che siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo condividere la responsabilità di salvaguardare la capacità produttiva e tutelare i lavoratori – conclude Dazzi -. Venator, peraltro, non interrompe il proprio ciclo produttivo del biossido di titanio, ma introduce una Cig a rotazione che consente di lavorare mantenendo un buon livello di output».