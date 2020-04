Coronavirus, tamponi nella Rsa di Castel del Piano. Si attendono i risultati. Negativi a Semproniano

CASTEL DEL PIANO – Dopo quelli eseguiti all’interno della struttura di Semproniano (che hanno dato esito negativo) ieri sono stati effettuati i tamponi anche all’interno della Rsa di Castel del Piano. I risultati dovrebbero arrivare tra oggi e domani.

In questi giorni verranno sottoposti a tamponi tutti gli ospiti delle Residenze assistenziali del territorio. Al momento l’unica Rsa in cui si sono trovati positivi (12 tra ospiti e operatori) è quella grossetana del Pizzetti.

I tamponi riguarderanno non solo gli ospiti ma anche gli operatori. Sono quasi 4000 gli ospiti delle strutture in tutta la Toscana.

Sono salite a cinque, nei giorni scorsi, le strutture del territorio della sud est coinvolte dal contagio: oltre a Grosseto, Bucine, Badia Tebalda, Siena, e Sarteano. «In tutte le situazioni – fa sapere la Asl -, la stretta sinergia tra Asl e Comuni ha permesso di individuare le soluzioni più idonee per il contenimento della diffusione del virus e la messa in sicurezza dei cittadini in sinergia con i medici di Medicina generale».

Intanto a ieri, in provincia di Grosseto, la situazione era di 252 persone positive, 58 di queste ricoverate in ospedale, le altre 194 si trovano invece presso il proprio domicilio.