Coronavirus: supporto psicologico per i cittadini. Al via il servizio della Protezione civile

FOLLONICA – Attivato un servizio di supporto psicologico dal Sistema di Protezione Civile, in collaborazione con il Sistema Sanitario Nazionale: il numero verde da comporre è 800909685.

Considerato le molte criticità dei cittadini in merito a questo complesso periodo di emergenza Coronavirus, la Giunta Regionale , con circolare inviata a tutti gli enti, ha comunicato che il Sistema della protezione civile in coordinamento con il Sistema Sanitario Toscano hanno attivato un servizio di supporto psicologico per tutti i cittadini che lo richiedano: siano essi in quarantena, sottoposti a sorveglianza attiva oppure a isolamento preventivo, ma anche persone fragili e comunque abbia bisogno di supporto, in questo particolare momento di grande difficoltà anche personale.

Il numero verde, già attivo e gratuito per i cittadini, da comporre sia da cellulare che da numero fisso, è: 800909685, ed è attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19.

Gli psicologi saranno presenti nelle fasce orarie 9-13 e 15-19. Il servizio è realizzato grazie a psicologi volontari specializzati nella gestione di emergenze di particolare importanza e criticità.