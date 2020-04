Coronavirus: rinviato il Premio letterario Mariella Gennai

MASSA MARITTIMA – Sarà rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus la premiazione della quindicesima edizione del Premio Letterario Mariella Gennai prevista a Massa Marittima per sabato 18 aprile nel Palazzo dell’Abbondanza. Un concorso aperto ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori della Provincia di Grosseto promosso dal Comune di Massa Marittima e dalla Commissione Pari Opportunità.

Per questa edizione il testimonial designato era il noto personaggio televisivo, attore e imitatore, Ubaldo Pantani che, sempre per il 18 aprile nell’ambito della cerimonia di premiazione, doveva partecipare allo spettacolo teatrale “Bartali l’uomo l’eroe” in Biblioteca.

“La premiazione ci sarà e i premi saranno assegnati – ha voluto precisare l’assessore ai servizi sociali del Comune di Massa Marittima Grazia Gucci -, infatti la Commissione giudicatrice sta lavorando per decretare i vincitori. Per quanto poi riguarda i tempi l’ideale sarebbe di organizzare l’evento alla ripresa della scuola dopo l’estate”.

“La nostra volontà – ha aggiunto – è quella di mantenere il solito format con la premiazione aperta al pubblico nel pomeriggio e lo spettacolo di Ubaldo Pantani la sera”.

“Ma la scelta di come organizzare la giornata sarà presa più avanti tenendo conto di come si evolverà l’emergenza sanitaria – ha concluso l’assessore Gucci – e quindi al momento l’unica cosa certa è che i ragazzi saranno comunque premiati”.

Per quanto riguarda i temi del concorso come ogni anno sono tre: il primo libero e il secondo legato alla Festa della Toscana dal titolo: “Dal Rinascimento al Granducato, al cinquantennale della costituzione della Regione Toscana”.

Invece il tema della terza sezione, ideato dalla Commissione pari opportunità, si intitola: “Spiderman eroe dei fumetti, Ulisse eroe della mitologia greca, Rita Levi Montalcini eroina dei nostri tempi. Cos’è un eroe per te?”.

Gli elaborati sono stati consegnati entro lo scorso 28 febbraio e saranno nominati tre vincitori per ciascuno degli ordini scolastici. Inoltre sarà assegnato un premio speciale ad uno dei partecipanti della Casa Circondariale di Massa Marittima.

I vincitori riceveranno un premio del valore di 100 euro da spendere per l’acquisto di libri; un premio di 150 euro verrà conferito anche al loro istituto di appartenenza.

Il Premio letterario “Mariella Gennai” è stato indetto nel 2004 dal Comune con l’intento di ricordare l’operato di Mariella Gennai, una figura che ha lasciato il segno a Massa Marittima: educatrice in centri per adolescenti e soggetti svantaggiati, consigliere comunale e provinciale.

Nelle passate edizioni hanno preso parte al premio come testimonial – solo per citare alcuni nomi: Luca Barbarossa, Nando Gazzolo, Pamela Villoresi, Daniela Morozzi, Paola Turci, Margherita Hack, Moni Ovadia, Elda Alvigini.

Info: e-mail: premio.mariellagennai@comune.massamarittima.gr.it o tel. 0566906284 o Facebook.