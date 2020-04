Coronavirus, il sindaco: «Due guariti all’Isola del Giglio»

ISOLA DEL GIGLIO – Come ogni giorno, ecco gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus sull’Isola del Giglio, inviata dal sindaco Sergio Ortelli.

Situazione controlli ai fini Covid-19 – risultato negativo l’uomo ricoverato al Misericordia

Una buona notizia sul fronte contagi da Covid-19. I due piacentini, al Giglio dal 5 marzo scorso, risultati positivi al test del Covid-19, sono adesso entrambe negativi. Infatti l’uomo, non più in carico al Giglio perché attualmente ricoverato al Misericordia di Grosseto, è risultato negativo al tampone effettuato nella giornata di ieri. La donna invece è clinicamente guarita per aver dimostrato due tamponi negativi in successione.

Le altre persone in isolamento quarantennale stanno fondamentalmente bene. I contatti con gli interessati si svolgono con continuità nella speranza che quanto prima tutto vada per il meglio.

La Giunta approva misure urgenti di solidarietà alimentare per i cittadini indigenti

La Giunta, nella giornata di ieri, ha approvato un disciplinare per la concessione dei contributi di cui all’Ocdpc numero 658 del 29 marzo scorso. A brevissimo il responsabile dei Servizi Sociali del Comune, in applicazione del suddetto documento, pubblicherà una manifestazione di interesse a convenzionarsi con il Comune di Isola del Giglio per la fornitura di “generi alimentari ed altri beni di prima necessità’” ed istituire così un rapporto contrattuale con gli esercizi commerciali individuati.

Gli avvisi saranno pubblicati sul sito del comune e pubblicizzati nelle forme di rito locale. Non appena conclusa la procedura informeremo i cittadini interessati sulle modalità per la presentazione dell’istanza.

Informativa orari straordinari dei collegamenti marittimi – la Regione Toscana conferma

In prosecuzione alla nota dal sindaco alla Regione Toscana, nella quale si ipotizzava una proroga degli orari straordinari dei traghetti, qualora le restrizioni governative venissero differite oltre il 3 aprile, la stessa Regione ha confermato, in esecuzione a quanto previsto dagli ultimi decreti governativi relativi al contenimento del covid-19, che tutte le modifiche/cancellazioni concordate in precedenza, che riguardano i collegamenti marittimi con l’Isola del Giglio, saranno prorogate d’ufficio con la pubblicazione di ogni dpcm e quindi fino al termine dell’emergenza.

Rimpatriati dall’estero alcuni residenti

Nella mattinata sono sbarcati due residenti provenienti dal Kenya. Ognuno di loro era istruito doverosamente sulle dichiarazioni da redigere dopo l’arrivo sul suolo nazionale, sulle segnalazioni da comunicare alla ASL e sul comportamento da mantenere durante il rientro alla propria abitazione. Tutto si svolto in modo disciplinato e i due sono attualmente in isolamento quarantennale presso la propria dimora.

Rilevazioni flussi in ingresso Isola del Giglio del giorno 31 marzo

Arrivi alle ore 9,30 – 10 passeggeri e 7 veicoli

Arrivi alle ore 17,30 – 6 passeggeri e 3 veicoli

Tutti con regolare autocertificazione. Numeri che, ancora una volta, offrono la possibilità di un controllo capillare.

Si avvertono le persone in transito, con o senza autovettura, che le Forze dell’Ordine controllano capillarmente gli scali marittimi di Porto Santo Stefano e Isola del Giglio, sia in arrivo che in partenza.

Le disposizioni in vigore vietano alle persone, residenti e non, di imbarcarsi per l’Isola del Giglio e di partire dall’isola se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.