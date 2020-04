Coronavirus, il Lions club raccoglie 2 mila euro per l’ospedale

GROSSETO – 2 mila euro per l’acquisto di attrezzature elettromedicali per l’ospedale Misericordia. È quanto raccolto dal Club Lions Grosseto Host per combattere l’emergenza Coronavirus.

«Aderiamo – afferma il presidente Enrico Pucci – all’iniziativa di beneficenza proposta dai Vignaioli del Morellino di Scansano, in linea con il nobile scopo previsto dalla promotrice dell’associazione dei Vignaioli».