Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di oggi mercoledì 1 aprile.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. 16.847 guariti (1.118 in più rispetto a ieri); 13.155 deceduti (727 in più rispetto a ieri); il numero complessivo dei positivi sale a 80.572 (2.937 n più rispetto a ieri). Il dettaglio: Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 80.572 positivi, 16.847 guariti e 13.155 decessi

Per quanto riguarda i dati della Toscana. Sono 259 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino; e 9 i nuovi decessi. Rispetto a ieri, i nuovi casi sono di nuovo in crescita. Questo si spiega con l’ulteriore aumento del numero di tamponi (3.410 nelle ultime 24 ore), e con l’avvio del programma che prevede esami a tappeto nelle Rsa: solo nella nord ovest negli ultimi due giorni ne sono stati fatti 791 (416 sugli ospiti e 375 sugli operatori). In ulteriore calo, invece, il numero di decessi (ieri erano 13). Lieve l’aumento dei ricoveri (+4 rispetto a ieri), e dei ricoveri in terapia intensiva (+4).

Sono dunque 4.867 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 42 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”, risultati negativi al test ripetuto per due volte a distanza di 24 ore), 140 le guarigioni cliniche (senza più sintomi ma non ancora negativizzati) e 253 i decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 4.432. Il dettaglio: Coronavirus, 259 nuovi casi e 9 morti in Toscana. 4.867 i contagi dall’inizio

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto. Sono sei i nuovi contagi da Coronavirus in provincia di Grosseto, tre uomini e tre donne. Il numero totale sale così a 258: 61 di queste ricoverate in ospedale, le altre 197 si trovano invece presso il proprio domicilio. Sembra che il numero dei nuovi contagi stia piano piano scendendo e che le politiche di contenimento stiano dando frutti. Sono invece 140 i positivi nel comune di Grosseto. Ad oggi si registrano sei morti. Il dettaglio: Coronavirus, 258 contagiati in provincia di Grosseto. Sei nuovi contagi: tre vengono da fuori

La differenza che c’è con i dati forniti dalla regione Toscana è dovuta alla differenza di comunicazione che arriva dai laboratori che analizzano i tamponi.