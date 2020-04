Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di ieri martedì 31 marzo.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. 15.729 guariti (1.109 in più rispetto a ieri); 12.428 deceduti (837 in più rispetto a ieri); il numero complessivo dei positivi sale a 77.635 (2.107 n più rispetto a ieri).

Per quanto riguarda i dati della Toscana. Sono 196 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 13 i nuovi decessi. Da sottolineare, oggi, che sia i nuovi casi che i decessi sono in flessione rispetto a ieri. Per i nuovi casi, si registra oggi l’aumento più basso dall’inizio dell’epidemia: +4,4%. Da mettere in relazione con il notevole aumento di tamponi: finora 33,165, di cui 3.066 solo nelle ultime 24 ore. Questa la situazione provincia per provincia: 1.087 Firenze, 332 Pistoia, 258 Prato (totale Asl centro: 1.677), 729 Lucca, 561 Massa-Carrara, 471 Pisa, 280 Livorno (totale Asl nord ovest: 2.041), 257 Grosseto, 301 Siena, 332 Arezzo (totale sud est: 890).

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto. Ci sono sette nuovi casi di covd19 in provincia di Grosseto. Il totale con questi nuovi pazienti positivi arriva a 252. Si tratta di un aumento limitato e in linea con l’andamento dei giorni scorsi. È quindi un’altra conferma dopo la giornata di ieri.

La differenza che c’è con i dati forniti dalla regione Toscana è dovuta alla differenza di comunicazione che arriva dai laboratori che analizzano i tamponi.