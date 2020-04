Coronavirus, buoni spesa: ecco l’autodichiarazione per richiederli

MONTE ARGENTARIO – Il Comune di Monte Argentario ha diffuso il modello di autodichiarazione per la richiesta di contributo alimentare ai sensi del l’Ocdpc del 29 marzo 2020 numero 658.

Il Comune di Monte Argentario riceverà dal Governo la somma di 74.470,91 euro. Nella giornata di ieri è stata convocata una riunione alla quale hanno partecipato i soggetti (Croce Rossa e Misericordia) convenzionati con il Comune per eseguire le operazioni di consegna delle derrate alimentari.

Si sono delineate le linee principali delle azioni da intraprendere e questa mattina è seguito un incontro operativo tra gli uffici del servizio sociale (che il Comune ha deciso di rafforzare passando dai due addetti attuali ai cinque per la durata del periodo di emergenza) e le associazioni di volontariato dal quale sono emerse le seguenti indicazioni :

apertura di un conto corrente bancario presso il tesoriere del Comune Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Porto Santo Stefano sul quale far confluire donazioni finalizzate al sostegno dei più fragili sempre per acquisto di prodotti alimentari e medicinali.

L’Iban per effettuare versamenti è: IT 39 O 01030 72302 000001237621.

QUI potete scaricare lo schema di autocertificazione da compilare e inviare a questa email: buonispesa@comune.monteargentario.gr.it. Per informazioni chiamare: 0564 811971 – 983 (dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 17,30).

Questa mattina, inoltre, il sindaco Franco Borghini ha autorizzato la proroga al 20 aprile per la possibilità di accensione degli impianti di riscaldamento, quale che sia il tipo di caldaia e di combustibile.

“Ho pensato che fosse giusto decidere la proroga in considerazione non solo delle previste condizioni climatiche ma anche della riproposizione, ormai certa, dell’obbligo di rimanere a casa” conclude il sindaco.