Coronavirus, al via la produzione di mascherine voluta dal Comune: saranno distribuite a tutti i cittadini

SORANO – E’ iniziata oggi la produzione di mascherine modello TN 3 veli Toscana 1, cioè il modello indicato dalla Regione Toscana. Il Comune di Sorano, a fronte della necessità di mettere a disposizione della popolazione materiale protettivo che risponda a requisiti di qualità, ha trovato la piena disponibilità dell’azienda CG di Cristina Grifoni che opera nell’area artigianale di Valle Bisogna di San Quirico di Sorano e che realizzerà gratuitamente le mascherine.

Il Comune, da parte sua, si è impegnato a fornire tutti i materiali necessari, ad iniziare dal tessuto non tessuto. A questo riguardo un primo, notevole quantitativo di tessuto è stato fornito da FlorAmiata, che conferma nuovamente la sua attenzione nei confronti dei territori e delle loro problematiche.

Va poi sottolineato che l’iniziativa del Comune ha messo in moto una grande solidarietà: associazioni, enti, gruppi operanti in più settori hanno fatto subito sapere la loro disponibilità a partecipare alle spese.

Via via che le mascherine saranno realizzate e poi imbustate, verranno distribuite progressivamente dal gruppo comunale di protezione civile.

“Ringrazio sentitamente Cristina Grifoni per la grande disponibilità e quante lavorano con lei, FlorAmiata e tutte le associazioni che stanno partecipando all’iniziativa – commenta il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni -. Grazie infine al vicesindaco Luigi Buzi e all’intera Giunta: tutti si sono impegnati con me in un’azione che vuole mettere gratuitamente a disposizione di tutti i cittadini uno strumento protettivo”.