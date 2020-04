Coronavirus, 258 contagiati in provincia di Grosseto. Sei nuovi contagi: tre vengono da fuori

GROSSETO – Sono sei i nuovi contagi da Coronavirus in provincia di Grosseto, tre uomini e tre donne. Il numero totale sale così a 258: 61 di queste ricoverate in ospedale, le altre 197 si trovano invece presso il proprio domicilio. Sembra che il numero dei nuovi contagi stia piano piano scendendo e che le politiche di contenimento stiano dando frutti. Sono invece 140 i positivi nel comune di Grosseto.

Dei sei positivi di oggi, i tre uomini sono tutti residenti fuori dalla regione Toscana. Due di loro sono ricoverati in malattie infettive.

Ecco le età dei nuovi contagiati: zona grossetana: donna di 57 anni, al proprio domicilio; uomo di 58 anni, residente fuori Regione Toscana, ricoverato in malattie infettive; donna di 61 anni, al proprio domicilio; uomo di 65 anni, residente fuori Regione Toscana, ricoverato in malattie infettive; uomo di 70 anni, residente fuori Regione Toscana, ricoverato in malattie infettive; donna di 56 anni, al proprio domicilio.