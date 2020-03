Si allarga la rete della spesa a domicilio di Confcommercio: tutte le attività della provincia

GROSSETO – Il modo di fare la spesa, in queste durissime settimane di emergenza sanitaria, è decisamente cambiato.

“Se limitare al minimo gli spostamenti è d’obbligo, senza contare chi è in quarantena, è evidente che il servizio di consegna a domicilio è entrato a far parte delle nuove necessità delle famiglie – scrivono da Confcommercio Grosseto -. A fronte di questo bisogno, al quale anche la grande distribuzione fatica a dare delle risposte veloci, molti piccoli esercizi si stanno organizzando per andare incontro alle richieste della clientela. Il delivery è un servizio molto utile specie per gli anziani, in città come nei paesi e nei piccoli centri abitati, ed è oltremodo apprezzato da tutti indistintamente dall’età, perché nel nostro Paese permane l’imperativo principale per cercare di contenere il contagio, ovvero ‘stare a casa’. Prima usciremo da questa gravissima emergenza, e più velocemente torneremo a riprendere quella vita normale che a tutti noi manca”.

Confcommercio Grosseto raccomanda alle imprese che intendono effettuare il delivery di attenersi scrupolosamente, sia in fase di confezionamento che di consegna, alle normative sulle misure igieniche e sulle distanze di sicurezza, ed è a disposizione per fornire qualsiasi indicazione necessaria.

Segue la lista degli aderenti, ad oggi, alla rete degli esercizi che effettuano spesa a domicilio della Confcommercio Grosseto.

Tre Lampioni – Rosticceria, pizzeria e ristorante

via Adamello n. 87 – Grosseto

Tel. 0564 455586

Servizio dalle ore 10 alle 13.30 e dalle 18.00 alle 21,30

Il Carrettino

Via Bengasi n. 7 – Grosseto

Ore 19/22 – Servizio a domicilio attraverso app “Rapideat”

Pasticceria siciliana il Carrettino

Via Monterosa n. 6 – Grosseto

Ore 12/14 7giorni su 7

Servizio a domicilio attraverso app “Rapideat”

Sensini Articoli da regalo

Via Roma 6 – Grosseto

Tel. 393 8036032 – 329 3706167 – e-mail sensinistyle@gmail.com

Sanitaria Ortopedica Grossetana

Via Fiume n. 13/C Grosseto

Tel: 0564 26345 – 340 2340195 – 333 5604041

Gli ordini potranno essere effettuati nei seguenti orari:

Mattina: 08,30 – 12,30. Pomeriggio: 15,30 – 19,00

Grifo Ortopedia e Sanitaria di Calchetti Maudy

Via Adige 29-31 – Grosseto

Le consegne possono essere effettuate dalle 12.30 alle 16.00 oppure dopo le 18.00.

Cell. 392 9201477 – Tel. 0564 071472

Parafarmacia Family House di Martellini Stella e C Sas

Via IV Novembre n. 75 – Marina di Grosseto

Tel. 0564 330110

Servizio a domicilio gratuito

Erboristeria Stellini

Via dell’Unione 7 – Grosseto

Tel. 389 9055706

Consegne nel pomeriggio

Erboristeria il Bosco dell’arcobaleno

via Fabio Massimo 70 – Grosseto

Tel. 0564 496606

Consegne a domicilio in fasce orarie prestabilite, prima o dopo l’orario di apertura

Euroclean -Prodotti per la pulizia e disinfettanti

via Topazio 1 – Grosseto

Tel. 0564 451378 – 328 3724996

Libreria Palomar

Piazza Dante 18 – Grosseto

Consegne nel comune di Grosseto

Tel. 339 7039161

L’Edera Fiori e Piante di Marzocchi Cinzia

via Repubblica Dominicana n. 131 Grosseto

Tel. 333 8524640

Orario di consegna nell’arco della giornata

Cartangolo (Cartangolodue Snc)

Via Tripoli 149 – Grosseto

Tel.0564 416258

—– IN PROVINCIA

Alimentari Maremma di Sabrina Bellagamba

Mercato Comunale Coperto, via Palanca 8 – Orbetello

cell 347 8433772

Possibilità di fare ordini via whatapp o telefonicamente

Consegne in Orbetello e Monte Argentario

Alimentari Da Ciccio

via Matteotti 69 – Orbetello

tel 0564 863626 – cell. 349 7384118

Orari di apertura dal lunedì al sabato dalle ore 6:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00 / domenica dalle ore 8:00 alle ore 12:30.

Consegne a domicilio effettuate negli orari di chiusura in accordo con il cliente

Parafarmacia Tellus

Via Volontari del Sangue 1/B – Orbetello

Ordini online sul sito www.parafarmaciatellus.it

Consegna in 1-2 giorni al costo di spedizione € 2,59 e gratuito per una spesa superiore a € 50

Tel. 0564 589200 e email info@parafarmaciatellus.it.

Il Ristorantino Snc di Sclano e Mabrouk

Via San Paolo della Croce 6 – Porto Ercole

Consegna a domicilio dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e dalle ore 19:00 alle ore 20:30 solo su ordinazione al numero di telefono 0564 835352

Ortopedia Bottoni

Via Bicocchi 68 – Follonica

Aperto tutti i giorni (tranne la domenica) dalle ore 9.00 alle 13.00

Tel. 0566 41623

Per urgenze e consegne domiciliari: 349 6557255

Erboristeria Il Germoglio

Piazza Vittorio Veneto 7 – Follonica

Orari consegne: qualsiasi

Telefono: 333 6719730

Supermercato “D Più”

Strada provinciale del Padule – Castiglione della Pescaia

Consegna a domicilio della spesa e ritiro veloce della spesa già pronta all’ingresso dell’esercizio

Per la consegna domicilio: solo la mattina dalle 8 alle 13

Tel. 331 4359095 – 340 5918264

Antica Salumeria in San Michele

Piazza Cavour n.13 – Massa Marittima

Ordini mattina (preferibilmente) e pomeriggio al n. 0566 902103

in orario apertura negozio h 7.30 /13.00 e 16 /18.30

Chiuso martedì e domenica pomeriggio

Macelleria Brizzi Federico

Via Garibaldi – Scansano

Tel. 0564 507158

Ferramenta Peri Ado s.a.s.

Via IV Novembre 6/8 – Scansano

Negozio 0564 507168, Cell. 3487776307, Cell. 3486021908

L’associazione precisa che si tratta di una rete aperta, e che chi vuole comunicare l’adesione deve scrivere a sindacale@confcommerciogrosseto.it.

Si specifica che la modalità per effettuare l’ordine ed eventuali costi variano a seconda dell’esercizio.