Liberi e forti ringrazia il sindaco per aver rimesso la bandiera europea

GROSSETO – Liberi e Forti Grosseto vuole esprimere «tutto il proprio apprezzamento per la decisione del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna di riesporre la bandiera dell’Unione Europea».

«Quest’ultima, sebbene non scevra da legittime e giustificate critiche, rimane barriera contro gli egoismi nazionali che alcuni Stati del nord Europa frappongono a quelle che sono le giuste aspettative di solidarietà dei paesi più colpiti dall’emergenza Covid».

«L’Unione europea, nata come forma di collaborazione sempre più stretta soprattutto sul piano economico, deve dimostrare di poter divenire una vera unione di popoli. Ciò non significa essere sempre d’accordo su tutto. Ma i fratelli, come in ogni famiglia, dovrebbero poter contare gli uni sugli altri. Con questo spirito, Liberi e Forti Grosseto ringrazia, ancora una volta, il sindaco Vivarelli Colonna».