iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 20.30 – Musica che unisce. I più grandi artisti musicali italiani, insieme a personaggi dello spettacolo, dello sport e della scienza danno il loro contributo per la raccolta fondi a favore della Protezione Civile, strenuamente impegnata nella battaglia contro il virus.

Rai 2: 21.20 –Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente. Storico reality di rai 2 condotto da Costantino Della Gherardesca.

Rai 3: 21.20 – Cartabianca. Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese.

Canale 5: 21.20 – Speciale Tg5. Notizie di cronaca, politica e spettacolo dal Tg5.

Italia 1: 21.15 – Harry Potter e il principe mezzosangue. Sesto capitolo della saga basata sui romanzi di J.K. Rowling.

Rete 4: 21.25 – La ragazza del dipinto. Dido Elisabeth Belle, figlia illegittima di un ammiraglio inglese nelle Indie Occidentali, giunge a Londra, ove gioca un ruolo importante nella campagna per l’abolizione della schiavitù nel Regno Unito. QUI il trailer.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Old Boy. Un uomo viene rinchiuso in una stanza per quindici anni e non sa chi sia il suo aguzzino. Liberato, ha in mente solamente la vendetta, ma anche la vendetta fa parte del piano sadico di chi lo ha incarcerato. QUI il trailer.

La7: 21.15 – Di Martedì. Talk di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris. Copertina affidata a Luca e Paolo.

Tv8: 21.30 – Angeli e demoni. Un professore esperto di questioni religiose scopre alcune prove su un’antica società segreta che intende distruggere la Chiesa cattolica. insieme a uno scienziato italiano inizia una corsa contro il tempo per evitare il disastro. QUI il trailer.

Nove: 21.25 – The November Man. Cinque anni dopo essersi ritirato a vita privata, l’ex agente della CIA Peter Devereaux ritorna in servizio per mettersi in contatto con un’amante del passato. La donna ha infatti alcune prove in grado di incriminare Federov, un politico corrotto, responsabile di alcuni crimini commessi durante la guerra in Cecenia. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – Alien: Covenant. Durante un viaggio interplanetario gli uomini dell’equipaggio della nave Covenant scoprono un luogo paradisiaco, ma quando decidono di visitarlo si accorgono che è popolato da creature spaventose. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – La guida indiana. Un cacciatore di pelli amico dei pellirosse guarisce una ragazza indiana contesa dal capo tribù e da suo nipote. Lei, però, non ricambia.

Rai 5: 21.15 – Il riccio. Renèe Michelle, portinaia parigina, è una persona di grande spessore culturale. Paloma è una ragazzina molto matura e prova disgusto per gli adulti che la circondano, tanto da avere programmato il suicidio per il giorno del suo dodicesimo compleanno. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Song’e Napule. Paco è un pianista disoccupato che si ritova a rischiare la vita ma, soprattutto, a suonare una musica che a lui proprio non piace, nel gruppo del cantante Lollo Love, superstar della musica neomelodica napoletana. Eppure, proprio da questa avventura parte la svolta della sua vita. QUI il trailer.

Paramount Channel: 21.10 – Homeland Security. L’agente dell’FBI Henry Durand indaga su un abile ladro di opere d’arte. Tuttavia sua madre, ringiovanita da una drastica dieta, ha iniziato a flirtare proprio con il sospettato.