Grisanti rimette la bandiera dell’Europa al suo posto «Effetto del gesto raggiunto»

GROSSETO – “Dopo il gesto di protesta ho deciso di riposizionare al suo posto la Bandiera Europea”. Il sindaco di Campagnatico Luca Grisanti ha spiegato il perché del suo gesto.

“L’effetto che il gesto doveva avere è stato raggiunto – sostiene Grisanti – in tutta Italia molti primi cittadini hanno seguito quanto fatto dal sindaco di Grosseto ed anche da me. Un gesto forte per esprimere un dissenso, ma che ha effetto se dimostriamo che esiste un rispetto delle istituzioni”.

“Credo che l’eco mediatica raggiunta ai massimi livelli abbia portato i problemi che viviamo anche noi sindaci a causa di patti di stabilità e rigidità finanziaria. Adesso contiamo in una risposta concreta che vada al di là del gesto simbolico”.