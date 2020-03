Gente Comune raccoglie 1500 euro e li dona a Cri, Vab e al progetto Distanti ma uniti

GAVORRANO – L’associazione culturale Gente Comune dal 2012 è una realtà importante sul territorio comunale. Tra sagre, spettacoli e manifestazioni sportive, l’associazione negli anni passati ha organizzato ogni genere di evento a scopo benefico, grazie ai quali sono stati raccolti fondi per realizzare numerosissime donazioni; dai giochi per il parco al sostegno di progetti sociali, dall’acquisto di defibrillatori, ai generatori di corrente per i territori terremotati.

Anche in un momento così delicato, come l’emergenza Coronavirus non ha fatto mancare il proprio sostegno alla comunità. L’associazione ha cercato di contribuire in modo più sostanzioso possibile e ha donato 1.500 Euro alle associazioni locali che sono maggiormente impegnate ed esposte durante questa crisi sanitaria, così distribuiti: 500 Euro alla Croce Rossa, 500 Euro alla Vab e 500 Euro a sostegno del progetto “Distanti ma uniti” del Comune di Gavorrano.

«Abbiamo cercato nel nostro piccolo di renderci utili alla comunità – commentano i volontari -, come abbiamo sempre fatto nel corso della nostra storia. Questo è stato possibile grazie alla nostra comunità che in questi anni ha sempre risposto positivamente alle nostre iniziative. Cogliamo l’occasione per ringraziare ancora la popolazione che si sta distinguendo per la sua generosità e rinnoviamo l’invito di restare a casa».