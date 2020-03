Coronavirus: sette nuovi casi in provincia di Grosseto. Ecco la situazione dei contagi

GROSSETO – Ci sono sette nuovi casi di covd19 in provincia di Grosseto. Il totale con questi nuovi pazienti positivi arriva a 252.

Si tratta di un aumento limitato e in linea con l’andamento dei giorni scorsi. È quindi un’altra conferma dopo la giornata di ieri.

Intanto oggi il direttore generale della Asl Toscana su est Antonio D’Urso ha spiegato che nel territorio delle tre province del sud della Regione, Grosseto, Siena e Arezzo il numero dei contagi cresce del 5% con un valore molto al di sotto della media toscana. Anche la situazione dei ricoveri sembra migliore in questa parte di Toscana: qui soltanto il 18% dei pazienti positivi, mentre questa percentuale sale al 50% in Toscana centro e 30% in Toscana nord ovest.

«Dati – ha detto D’Urso – che insieme all’utilizzo dei posti letto, degli ospedali e dei posti in terapia intensiva entro limiti abbastanza contenuti, ci fanno dire che la situazione viene considerata dotto controllo».