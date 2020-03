Coronavirus: parte la corsa al bonus 600 euro. Tutti i recapiti di Coldiretti per richiedere il contributo

GROSSETO – Da domani, mercoledì 1 aprile, parte la corsa ai bonus 600 euro. Per questo, Epaca-Coldiretti si mette a disposizione degli associati e di chiunque necessiti di informazioni e aiuto per richiedere il contributo.

“Vista la situazione di allerta per la diffusione del covid19 e il desiderio di contribuire agli sforzi che tutti i nostri concittadini stanno facendo per contribuire ad arginare questa epidemia – spiegano da Coldiretti – vogliamo incrementare le modalità di usufruire dei servizi offerti da Epaca a tutti i cittadini, con l’impegno di non lasciare mai nessuno da solo. Ci facciamo allora ancora più prossimi fornendo i nostri recapiti telefonici e mail”.

Di seguito i recapiti degli uffici:

ufficio provinciale di Grosseto, tel. 0564/438911;

ufficio zona di Albinia (Orbetello), tel. 0564/871415;

ufficio zona di Magliano in Toscana, tel. 0564/592694;

ufficio zona di Scansano, tel. 0564/507398;

ufficio zona di Arcidosso, tel. 0564/ 968359;

ufficio zona di Manciano, tel. 0564/629362;

ufficio zona di Sorano, tel. 0564/633410;

ufficio zona di Roccastrada, tel. 0564/579274;

ufficio zona di Massa Marittima, tel. 0566/903155;

ufficio zona di Follonica, tel. 0566/43279;

ufficio zona di Paganico (Civitella Paganico), tel.0564/905278;

oppure inviare una mail a grosseto@coldiretti.it indicando cognome nome/numero telefono e indicando in oggetto “bonus 600 euro”.