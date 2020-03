Coronavirus: la Cisl organizza pacchi alimentari per le famiglie bisognose

GROSSETO – Un sostegno alle famiglie bisognose: è questo l’aiuto concreto che Cisl Grosseto, federazione dei Pensionati e Anteas, stanno portando avanti. L’associazione Anteas, infatti, continua la consegna dei pacchi alimentari alle famiglie a oggi censite. La Cisl e la federazione pensionati mettono a disposizione ulteriori pacchi alimentari per estendere ancora di più il servizio alle famiglie bisognose e in difficoltà economiche.

“Vogliamo dare un aiuto concreto – spiegano Fabrizio Milani, segretario generale della Cisl Grosseto, e Luciano Nardi, segretario della federazione Pensionati della Cisl – a tutte quelle famiglie e quelle persone che in questo momento sono in grande difficoltà”.

“Porteremo avanti questo servizio straordinario – sottolinea Gianfranco Benigni, presidente dell’associazione Anteas – fino alle vacanze pasquali. Ci teniamo anche a far sapere alla grande distribuzione che accetteremo aiuti e contributi alimentari di chi vorrà per sostenere, contattandoci all’indirizzo ust.grosseto@cisl.it, le tante persone che in questo momento di grande difficoltà hanno bisogno di aiuto”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 373.7011761, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17. Le richieste saranno poi vagliate e prese in carico dal servizio.