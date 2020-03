Coronavirus: i volontari consegnano le mascherine alla popolazione. Ecco dove e quando

SCARLINO – Il Comune di Scarlino, con il supporto della Croce Rossa e di Scarlino Soccorso, ha organizzato per la giornata di oggi, martedì 31 marzo, la consegna di mille mascherine di protezione individuale alla cittadinanza.

La distribuzione avverrà con due modalità: il ritiro (per Scarlino Scalo e le campagne) e la consegna a domicilio (per il Puntone e il centro abitato capoluogo).

Ecco nel dettaglio l’organizzazione della giornata: i volontari di Scarlino Soccorso dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30 saranno in piazza Agresti, di fronte al supermercato, mentre dalle 14 alle 15.30 si sposteranno nella zona Le Case a Scarlino Scalo.

Il punto di consegna – destinato ai residenti a Scarlino Scalo e nelle campagne – sarà reso ben visibile dalla presenza di un mezzo di soccorso.

I volontari della Croce Rossa di Scarlino invece si occuperanno del Puntone, compresa la zona di Portiglioni, del centro abitato capoluogo e dell’area La Valle: la consegna in questo caso sarà porta a porta, dalla mattina al tardo pomeriggio. L’invito ai cittadini è quello di ritirare le mascherine solo se ne sono sprovvisti, in modo che tutti possano essere dotati della protezione in caso di necessità. Le mascherine sono riutilizzabili: basterà lavarle dopo averle indossate.

«Voglio ringraziare – dichiara il sindaco Francesca Travison – Franco Bolognini, le sarte di Scarlino che hanno cucito il materiale donato dall’imprenditore pistoiese e i negozi Fashion Market e Casa Store, nella persona del direttore Gianluca Bencivenni, per le loro importanti donazioni. Abbiamo già provveduto a consegnare le mascherine ai commercianti di Scarlino, alle associazioni di volontariato e alle Forze dell’ordine. Adesso i dispositivi saranno donati ai cittadini: prego tutti quelli che andranno in piazza Agresti e nella zona Le Case a Scarlino Scalo di rispettare il proprio turno e le distanze di sicurezza. Inoltre invito i cittadini a prendere le mascherine solo se ne sono sprovvisti».