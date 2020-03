GROSSETO – Un minuto di silenzio per tutte le vittime del coronavirus. In Italia, dall’inizio dell’emergenza, sono oltre 10mila le persone che hanno perso la vita.

E stamattina tutto il Paese si è unito idealmente a mezzogiorno con questa iniziativa lanciata dall’Anci, l’associazione nazionale dei comuni italiani.

In ogni municipio d’Italia, e anche a Grosseto, i rappresentanti delle istituzioni si sono ritrovate per commemorare le vittime e per dimostrare la loro vicinanza ai chi in questi giorni si trova in prima linea a combattere contro il virus. (Qui le cerimonie negli altri comuni della provincia)

In segno di lutto oggi le bandiere istituzionali issate di fronte ai palazzi comunali sono state listate a lutto e mezz’asta.

Presenti al momento di raccoglimento insieme al sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il consigliere regionale Leonardo Marras, l’onorevole Elisabetta Ripani, il presidente del consiglio comunale Claudio Pacella e l’assessore di Grosseto Mirella Milli.