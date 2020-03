Coronavirus, buoni spesa per le persone in difficoltà: il Comune raccoglie le adesioni dei commercianti

GROSSETO – Il Comune di Grosseto, in collaborazione con il Coeso Sds avvia una procedura di manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici interessati ad aderire all’iniziativa, prevista dall’ordinanza 658 del 29 marzo scorso del Capo del Dipartimento di Protezione Civile, di erogazione di “buoni spesa” rivolti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid – 19 e a quelli in stato di bisogno. Si tratta di “buoni spesa” spendibili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso esercizi commerciali con sede nel Comune di Grosseto.

“Un grande lavoro svolto in tempi record dagli uffici comunali e dell’assessore al Sociale Mirella Milli – specifica il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -: nell’emergenza abbiamo cercato di dare subito risposta alla città e lo stesso faremo anche sul fronte dell’individuazione dei destinatari dei buoni spesa, che dovranno essere persone che si trovano a fare i conti con le difficoltà economiche legate allo stato di emergenza da Coronavirus e persone in stato di bisogno. Anche in questo caso daremo tutti i chiarimenti del caso non appena pronto l’iter da seguire, cioè nelle già nelle prossime ore”.

Al fine di pubblicare un elenco degli esercizi aderenti all’iniziativa, gli esercizi commerciali stessi (che operano nel Comune) sono invitati a inviare alla mail aiutagrosseto@comune.grosseto.it l’apposito modulo (nel link).

Si precisa che il valore di ciascun “buono spesa” sarà evidenziato proprio sul buono anche in relazione al numero dei buoni emessi, corrispondente alla disponibilità economica assegnata al Comune di Grosseto, non vi è quindi la possibilità di predeterminare l’importo spettante a ciascun esercizio commerciale aderente.

Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali che operano nel territorio comunale di Grosseto che presentino domanda e che rientrino tra gli esercizi che commerciano prodotti alimentari o beni di prima necessità.

Sul sito istituzionale dell’Ente – una volta pronto – sarà pubblicato l’elenco degli operatori economici che hanno legittimamente manifestato il proprio interesse ai sensi del presente avviso.

Ecco il link: https://new.comune.grosseto.it/web/novita/11912/