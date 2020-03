Coronavirus, 368 persone e 120 mezzi impegnati: ecco tutte le attività del Centro operativo comunale

FOLLONICA – Ecco l’attività che il Coc , Centro operativo comunale, ha messo in piedi nei 19 giorni di istituzione, a seguito dell’emergenza Coronavirus.

“In 19 giorni di apertura del Coc – commenta il commissario prefettizio Alessandro Tortorella – sono stati impiegati mediamente 19 volontari al giorno, e complessivamente 368 persone con 120 automezzi. Sono state assistite a domicilio 88 persone e sono stati mantenuti contatti con tutte le persone in isolamento domiciliare. Una grande azione organizzata e correlata per far fronte ad una emergenza senza uguali”.

Ecco, nel dettaglio, le attività svolte:

monitoraggio del territorio urbano e del litorale;

presidio agli uffici postali nei giorni di erogazione delle pensioni;

sanificazione delle aree urbane attrezzate con arredi, e delle aree esterne di maggior frequentazione;

presidio della sala operativa Coc, con attivazione e gestione del numero telefonico e di una email dedicata all’emergenza Covid19;

assistenza telefonica alla popolazione in isolamento domiciliare;

distribuzione mascherine filtranti alle attività produttive, in corso;

assistenza domiciliare mediante servizio pronto spesa e pronto farmaco;

informazione alla popolazione mediante diffusori acustici in strada, con testo adattato a situazioni contingenti;

informazione e comunicazione puntuale attraverso comunicati stampa, rete civica www.comune.follonca.gr.it, pagina Facebook: istruzioni,

informazioni, emergenze e aggiornamenti quotidiani e continui anche con dati. Allertamenti telefonici su numeri fissi e cellulari con testo

adattato a situazioni contingenti;

in corso, istallazione segnaletica verticale per informazione alla popolazione circa uso/accesso delle aree verdi.