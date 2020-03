Anche il Comune di Grosseto apre un conto corrente per l’ospedale Misericordia

GROSSETO – Approfittando delle agevolazioni fiscali sulle donazioni – previste dall’art. 66 del Decreto Legge 18/2020 – il Comune di Grosseto ha aperto un conto corrente dedicato a una raccolta fondi, per sostenere una buona causa nell’immediato: “La nostra scelta e il nostro invito – dicono il sindaco di Grosseto e l’assessore Giacomo Cerboni – è quello di dare sostegno in favore dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, che sta affrontando nel modo più diretto l’emergenza legata al Coronavirus con gli eroi che vi lavorano dentro ogni giorno”.

Sarà la struttura ospedaliera della Città ad utilizzare le risorse scegliendo le necessità più immediate da finanziare, così che questi soldi siano investiti nel miglior modo possibile. L’Amministrazione comunale invita tutti, ciascuno per come può, a partecipare alla raccolta fondi, che sono fiscalmente detraibili: la comunità – e soprattutto chi soffre e ha problemi di salute – sarà la prima a beneficiarne in questo momento di difficoltà.

IBAN IT 35 Z 01030 14300 000005128955