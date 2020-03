Agevolazioni per le imprese: al via il bando del Comune per la ricerca di un istituto di credito

GAVORRANO – Il Comune di Gavorrano a sostegno delle imprese. L’amministrazione comunale, nei limiti dell’azione che possono esercitare gli enti locali, si sta adoperando per attivare forme di credito agevolato alle attività produttive che possano essere di sostegno in questa situazione di emergenza sanitaria che già sta diventando una emergenza economica per molte realtà produttive.

Con questo obiettivo, l’amministrazione comunale ha approvato una specifica delibera di giunta per indire un bando di manifestazioni di interesse per la ricerca di un istituto di credito disponibile ad effettuare una convenzione con il Comune per plafond creditizi agevolati per le imprese.

Il bando in questione è stato pubblicato nella giornata di ieri sul sito del Comune di Gavorrano http://www.comune.gavorrano.gr.it/news.asp?id=2457.