Sulla via ci sono i lavori e gli autobus vanno contromano

GROSSETO – Da mesi sul via Orcagna si procede in un solo senso di marcia, a causa dei lavori. «L’interruzione si protrae da molti mesi – afferma una lettrice, Silvia Tomellini -. Nonostante i ripetuti solleciti e vane promesse da parte delle autorità competenti, vigili urbani e ingegneri incaricati, il tratto continua ancora ad essere percorso nel senso vietato da autisti incoscienti che mettono in pericolo la vita altrui».

«Non solo gli automobilisti: il 27 marzo, alle 12.40 un autobus Tiemme ha percorso il tratto contromano. L’imprudenza è stata tempestivamente segnalata al Comando della Polizia municipale, con la speranza che tale indisciplina venga giustamente sanzionata, ma soprattutto che vengano presi i dovuti provvedimenti, affinché questa infrazione non possa più essere consentita».