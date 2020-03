SaveSaturnia: «Giunta approva a porte chiuse convenzione durante l’emergenza coronavirus»

S‌ATURNIA – “In questi giorni di incertezza e difficoltà causate dalla pandemia mondiale di coronavirus, il comitato #SaveSaturnia segue comunque con la consueta attenzione le azioni che l’amministrazione comunale mette in atto nell’area delle Cascate del Mulino” scrive il comitato in una nota.

“‌Informiamo la cittadinanza che il 20 marzo si è svolto un importante consiglio comunale, in cui è stata deliberata dall’amministrazione una convenzione urbanistica a favore di un privato ‌che permetterà di realizzare 300 mq di attività commerciale con servizi presso le Cascate del Mulino – prosegue #SaveSaturnia -. Avremmo voluto assistere all’assemblea, ma purtroppo la decisione del sindaco Mirco Morini di svolgerla in videoconferenza, senza la trasmissione in streaming, non lo ha reso possibile. Siamo venuti a conoscenza delle delibere approvate soltanto dopo la pubblicazione dei verbali avvenuta sul sito istituzionale del Comune di Manciano”.

‌”Il comitato Save Saturnia – va avanti – dalla sua nascita si batte per una gestione pubblica ed efficiente del sito naturalistico che preveda delle forme di introito a favore della comunità per il mantenimento dell’area e lo sviluppo turistico del territorio. In quest’ottica siamo rimasti sconcertati nell’apprendere che tale atto, non soltanto non contempla nessuna entrata per le casse comunali, ma rischia di rappresentare il primo passo verso una gestione privata”.

“‌La decisione di portare in approvazione proprio in questo momento la delibera numero 8 del 20 marzo, oltre a risultare inopportuna data la gravità della situazione, appare come un tentativo di sfruttare l’emergenza per far passare atti a porte chiuse che avrebbero causato un forte dissenso tra la popolazione – conclude il Comitato #SaveSaturnia -. Inoltre chiediamo con forza al Sindaco Morini di adottare lo streaming per i prossimi consigli comunali, rispettando in tal modo i criteri di trasparenza e tracciabilità sanciti dall’articolo 73, comma 1, del decreto legge del 17 marzo 2020″.