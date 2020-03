Le donne del paese fabbricano mascherine per i paesani. E le distribuiscono anche alla Coop

SASSOFORTINO – A Sassofortino (Roccastrada) in questi giorni una ventina di donne (la maggior parte socie Coop attive del comitato locale) si sono organizzate per confezionare le mascherine a casa e distribuirle in paese, in accordo col Comune e con i Carabinieri.

La signora Laura Boncioli da sola ne ha fatte ben 265.

Hanno creato una catena di montaggio: chi ha cucito, chi ha lavato, sterilizzato e confezionato, chi è andata in tutte le case più remote nella vasta campagna.

“Le stanno ancora distribuendo – spiegano da Coop -. E ne hanno fatto dono anche ai colleghi della nostra piccola Coop in paese. Le mascherine in questo caso non sono un presidio medico, sono artigianali, ma risultano comunque utili per non disperdere la saliva e aiutano a non toccarsi nasi e bocca con le mani”.