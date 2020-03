iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Il commissario Montalbano – L’altro capo del filo. La celebre fiction basata sui romanzi di Andrea Camilleri. Con Luca Zingaretti.

Rai 2: 21.20 – Stasera tutto è possibile. Un gruppo di comici e personaggi dello spettacolo affronta una serie di prove divertenti in cui devono giocare, ballare, cantare, improvvisare, mimare e recitare all’interno di una stanza inclinata di 22 gradi. Conduce Stefano De Martino.

Rai 3: 21.20 – Report – Pandemia. La prima puntata della nuova stagione, interamente dedicata alla pandemia di Covid-19.

Canale 5: 21.20 – Matrimonio a Parigi. Commedia italiana del 2011 diretta da Claudio Risi, con Massimo Boldi, Massimo Ceccherini, Biagio Izzo e Enzo Salvi. QUI il trailer.

Italia 1: 21.15 – Harry Potter e l’ordine della fenice. Quinto capitolo della saga basata sui romanzi di J.K. Rowling.

Rete 4: 21.25 – Stasera Italia Speciale. Programma a cura della redazione del Tg 4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Blade II. Il cacciatore di vampiri Blade stringe un’alleanza con i suoi abituali avversari, per combattere insieme un potente nemico comune: Jared Nomak, della potente razza dei mietitori. QUI il trailer.

La7: 21.15 –Pearl Harbor. Sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale, prima dell’attacco giapponese alla base americana di Pearl Harbor, due piloti si innamorano della stessa donna. QUI il trailer.

Tv8: 21.30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti. La sfida tra quattro ristoratori della stessa città o area geografica.

Nove: 21.35 – Little Big Italy. Francesco Panella viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di immigrati italiani. In ognuna di esse visita tre ristoranti che offrono cucina del Bel Paese e tenta di stabilire quale sia il migliore.

Iris: 21.00 – Invasion. Una malattia epidemica di origine extraterrestre minaccia seriamente la sopravvivenza dell’intera umanità. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Vento di passioni. Le passioni, l’amore e la guerra travolgono una famiglia che vive in un ranch nel Montana alla vigilia della prima guerra mondiale. QUI il trailer.

Cielo: 21.25 – Taking Chance. Il colonnello dei marine Strobl ha il compito di portare negli Stati Uniti la salma di un commilitone caduto durante la guerra in Iraq. QUI il trailer.

Paramount Channel: 21.30 – Caos. Seattle: cinque uomini fanno irruzione in una banca e prendono in ostaggio clienti e impiegati. Lorenz, a capo della banda, vuole trattare solo con l’ispettore Conners. QUI il trailer.