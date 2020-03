GROSSETO – Prosegue in provincia di Grosseto lo screening con i tamponi “drive thru”, i test che vengono eseguiti direttamente sulle proprie auto.

Stamattina il “camper laboratorio” era operativo a Grosseto nel parcheggio del Pizzetti come mostrano le foto della gallery in basso.

Come funziona il tampone drive thru – E’ il test “drive thru”, già provato con successo in Corea del Sud e in Australia, che prevede l’esecuzione del tampone direttamente alla persona, con il quale si è preso appuntamento, rimanendo a bordo della propria automobile. Il tutto in maniera sicura e veloce.

Si tratta di una sperimentazione già avviata da qualche giorno in provincia di Grosseto dalla Asl Toscana sud est e prevede la realizzazione di un vero e proprio tampone rino-faringeo (non un’analisi sugli anticorpi) su persone che vengono contattate dal servizio di medicina dell’igiene. Si tratta di persone solitamente sintomatiche, cioè che mostrano i sintomi tipici del coronavirus e che per questo vengono sottoposti a tampone.