Coronavirus: per il suo compleanno organizza una raccolta fondi. Lavinia dona 1.500 euro alla Asl

GROSSETO – In questi giorni difficili di emergenza, i gesti di solidarietà, in tutte le loro forme, sono una vera e propria boccata di ossigeno che fa bene al cuore.

Tra questi, troviamo quello della nostra lettrice Lavinia Quiriconi, che per il suo compleanno ha deciso di organizzare una raccolta fondi per la Asl Sud Est, per aiutarla a combattere il Coronavirus.

Con il suo atto di generosità Lavinia è riuscita a raccogliere 1.500 euro.

“Grazie a tutti quelli che hanno partecipato – racconta Lavinia -. In questo periodo di emergenza, quale miglior modo di festeggiare il compleanno se non quello di fare qualcosa per la comunità?”.

La redazione de IlGiunco.net, oltre ad augurare un felice compleanno a Lavinia, la ringrazia di cuore per il suo originale gesto di solidarietà che fa bene a tutta la comunità.