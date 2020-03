Coronavirus: Conad accoglie la richiesta di sconti alla casa

GROSSETO – ANCD-Conad ha deciso di accogliere «con immediatezza» la richiesta del Governo di integrare con uno sconto «alla cassa» i buoni messi a disposizione dai Comuni per le famiglie in difficoltà economica.

Per dare immediata esecuzione a questa decisione, ANCD-Conad chiede in una nota la costituzione di un tavolo tecnico per definire le misure applicative in tutti i Comuni italiani. ANCD-Conad informa anche di aver intensificato il dialogo e la relazione con tutte le componenti delle filiere produttive e tutti gli attori della logistica per garantire le condizioni necessarie ad assicurare a tutte le famiglie in ogni comune del Paese i prodotti alimentari e i beni essenziali con continuità e ai prezzi più convenienti.