Coronavirus, c’è un’altra vittima. È la quarta ed è una donna

MONTEROTONDO MARITTIMO – Purtroppo anche a Monterotondo Marittimo c’è la prima vittima del Coronavirus, è una dona di 95 anni, Eleonora Cerboneschi.

È stato il sindaco Giacomo Termine ad annunciarlo su Facebook ieri sera. «È venuta a mancare una delle quattro persone ricoverate in ospedale»

«Eleonora era allettata da anni e questo maledetto virus l’ha colpita in maniera irreversibile». Poi Termine ha fatto il punto della situazione: «Al momento non ci sono nuovi positivi. Ieri mattina sono stati fatti i nuovi tamponi e oggi avremo altri risultati a seguito delle indagine epidemiologiche».

«Distribuiremo mascherine in collaborazione con la Croce rossa: faremo un punto di raccolta e terremo numero soggetti a cui andranno. Le mascherine devono servire per quando si entra in esercizio commerciale, per questo anche il luogo di distribuzione verrà scelto in funzione di questo».