All’ospedale il ricavato delle prime 100 bottiglie di Vermentino di Montauto

MANCIANO – In questo momento di difficoltà economica dovuta alla pandemia, le aziende agricole devono continuare a gestire il lavoro quotidiano (la natura non si ferma) nonostante lo stop delle vendite e l’incertezza sulla trasformazione dei raccolti futuri. «La tenuta Montauto ha comunque deciso – spiega Riccardo Lepri – di devolvere l’incasso della vendita, nel mese di aprile, delle prime 100 bottiglie di Vermentino sul nostro temporary shop www.montauto.org/shop alla Asl Toscana sud-est per l’emergenza Covid-19. Un piccolo gesto in questo momento di difficoltà per tutti, soprattutto per l’agricoltura tediata anche dal meteo avverso».