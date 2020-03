Al mercato coperto la merce invenduta è in regalo: il grande cuore dei commercianti

GROSSETO – «Siamo in un momento particolare, verranno tempi migliori, non vergognatevi». L’appello viene dai negozianti del Mercato coperto di Grosseto, che da oggi, e per ogni giorno, a chiusura, offre la merce invenduta a chi ne ha bisogno.

Una iniziativa lodevole, specie in un momento come questo, in cui tante famiglie si trovano in difficoltà, perché senza lavoro, o senza stipendio perché la loro attività è chiusa. Il grande cuore dei commercianti, di chi, nonostante le difficoltà, riesce comunque ad andare avanti tendendo una mano a chi invece non ce la fa.

«Il Mercato coperto di Grosseto da oggi e per tutti i giorni a venire quando chiude, dopo le 14, mette fuori, appeso alla porta, tutto ciò che rimane: pane, schiaccia, frutta e verdura, e tutto questo per chi ha difficoltà a fare la spesa. Non vergognatevi. Dio vi benedica».