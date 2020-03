Sei maremmano se dici: «Acquetta»

GROSSETO – In questi di forzata clausura, in cui si passa molto più tempo del solito a casa, capita che si pulisca molto di piu. Laltro giorno circolava la battuta: “Da quanto do il cencio, tra poco vedo i condomini dell’appartamento di sotto!”.

E siccome bisogna stare molto attenti alla pulizia e ci si deve lavare spesso le mani, cos’è che usano le massaie maremmani per pulire di fino? L’acquetta!

Si, perché in Maremma non si usa la candeggina, noi si usa l’acquetta. Come sia venuta fuori questa parola per indicare, appunto, la candeggina non saprei. Di certo c’è che se ti vuoi far intendere da un maremmano usala! Perche tra noi si dice acquetta. E è tutta un’altra cosa!

“Oh cera una gora sul lenzuolo che un te ne ave’…ma ch’o dato un po’ d’acquetta e è venuta bianca come un piatto!”

